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Тур в Монако

Романтический тур в Монако на день Святого Валентина

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Путешествие по Нормандии и Бретани

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Mandarin Oriental Paris

Райский уголок в центре Парижа

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Four Seasons Hotel des Bergue

Женева

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Популярные Туры

Самые популярные туры отобранные нашими менеджерами

Романтический тур в Монако на день Святого Валентина Детальнее
Романтический тур в Монако на день Святого Валентина

42374 грн
за двух человек в двухместном номере
Путешествие в Марокко Детальнее
Путешествие в Марокко

48582 грн
за человека в двухместном номере
Путешествие в Париж и Диснейленд Детальнее
Путешествие в Париж и Диснейленд

78271 грн
Для семьи: 2 взрослых и ребенок до 12 лет
Путешествие по Нормандии и Бретани Детальнее
Путешествие по Нормандии и Бретани

31038 грн
за 2 человек в двухместном номере

Популярные отели

В данном перечне находятся отели пользующиеся наибольшей популярностью у наших клиентов

Mandarin Oriental Paris Детальнее
Mandarin Oriental Paris
Париж ( Франция )
MAXX ROYAL KEMER RESORT Детальнее
MAXX ROYAL KEMER RESORT
Кемер ( Турция )
Four Seasons Hotel des Bergue Детальнее
Four Seasons Hotel des Bergue
Женева ( Швейцария )
Levi Panorama Детальнее
Levi Panorama
Леви ( Финляндия )

Популярные курорты

Самые популярные курорты отобранные нашими клиентами

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Преимущества Фантазии-Свит

Надежность

Компания «Фантазия Свит» работает на туристическом рынке много лет. Солидная репутация, международное признание и многолетний опыт работы гарантируют безукоризненное выполнение самых сложных и срочных заказов.

Персональный подход

Мы предлагаем своим клиентам только индивидуальные туры. По Вашему желанию мы забронируем любой из отелей, расположенных в более чем 80 странах мира, арендуем яхту, частный самолет, престижный лимузин, комфортабельную виллу. Вы сможете посетить несколько городов или стран. Совместить деловую поездку и отдых.

Профессионализм

Каждый клиент «Фантазии Свит» получит профессиональную консультацию и совет по поводу выбранного маршрута.

Полный спектр туристических услуг

Фантазия-Свит является туристическим агентством полного цикла туристических услуг:
- Аккредитация IATA позволяет напрямую работать с авиакомпаниями
- Подписанные договора с отелями
- Договора со страховыми компаниями
и прочие договоренности для обеспечения исключительного комфорта и качества Вашего отдыха.