Тур в Монако
Романтический тур в Монако на день Святого Валентина
Путешествие по Нормандии и Бретани
Mandarin Oriental Paris
Райский уголок в центре Парижа
Онлайн бронирование гостиниц
Теперь Вы можете самостоятельно забронировать гостиницу на сайте
Four Seasons Hotel des Bergue
Женева
Популярные Туры
Самые популярные туры отобранные нашими менеджерами
Детальнее
42374 грнза двух человек в двухместном номере
Детальнее
48582 грнза человека в двухместном номере
Детальнее
78271 грнДля семьи: 2 взрослых и ребенок до 12 лет
Детальнее
31038 грнза 2 человек в двухместном номере
Популярные отели
В данном перечне находятся отели пользующиеся наибольшей популярностью у наших клиентов
Детальнее
Париж ( Франция )
Детальнее
Кемер ( Турция )
Детальнее
Женева ( Швейцария )
Детальнее
Леви ( Финляндия )
выберите страну по континенту
Преимущества Фантазии-Свит
Надежность
Компания «Фантазия Свит» работает на туристическом рынке много лет. Солидная репутация, международное признание и многолетний опыт работы гарантируют безукоризненное выполнение самых сложных и срочных заказов.
Персональный подход
Мы предлагаем своим клиентам только индивидуальные туры. По Вашему желанию мы забронируем любой из отелей, расположенных в более чем 80 странах мира, арендуем яхту, частный самолет, престижный лимузин, комфортабельную виллу. Вы сможете посетить несколько городов или стран. Совместить деловую поездку и отдых.
Профессионализм
Каждый клиент «Фантазии Свит» получит профессиональную консультацию и совет по поводу выбранного маршрута.
Полный спектр туристических услуг
Фантазия-Свит является туристическим агентством полного цикла туристических услуг:
- Аккредитация IATA позволяет напрямую работать с авиакомпаниями
- Подписанные договора с отелями
- Договора со страховыми компаниями
и прочие договоренности для обеспечения исключительного комфорта и качества Вашего отдыха.
- Аккредитация IATA позволяет напрямую работать с авиакомпаниями
- Подписанные договора с отелями
- Договора со страховыми компаниями
и прочие договоренности для обеспечения исключительного комфорта и качества Вашего отдыха.